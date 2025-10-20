Un hombre de 43 años fue detenido este sábado en Villa Corina, Córdoba, tras agredir a su madre de 78 años y atacar con agua caliente a dos policías que acudieron al lugar para asistirla.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Federico Rauch al 2000, donde el agresor habría golpeado a su madre, lo que motivó un llamado de auxilio a la Policía. Cuando los agentes llegaron, el hombre intentó resistirse al arresto y les arrojó un balde con agua hirviendo, causándoles quemaduras.

Uno de los efectivos sufrió lesiones en los antebrazos y el brazo, mientras que el otro resultó herido en el rostro y fue trasladado a un oftalmólogo por una posible lesión ocular.

Ante la violenta reacción, el personal policial utilizó un agente químico para reducir al agresor y proceder a su detención.

La mujer, en tanto, fue trasladada al Hospital Italiano, donde los médicos constataron heridas en el ojo izquierdo y la espalda.

El atacante quedó alojado en una comisaría y a disposición de la Justicia, que investiga los delitos de lesiones, violencia familiar y resistencia a la autoridad.