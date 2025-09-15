En la madrugada de hoy, alrededor de las 5:00, un hombre con antecedentes penales irrumpió en la sede de Crónica TV, ubicada en la avenida Juan de Garay al 100, San Telmo, mientras se transmitía en vivo el noticiero de la mañana. El sujeto, con un cuchillo en la mano, logró sortear los controles de seguridad tras reclamar “soy el mejor y me quieren matar”.

El atacante tiene antecedentes por delitos como robo, tentativa de robo, hurto y posesión de drogas. Además, se encontraba bajo una condena en suspenso dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59. Una vez dentro, se dirigió directamente al estudio, provocando que la conductora del segmento de espectáculos debiera interrumpir la transmisión de inmediato.

Durante el ingreso, el individuo expresó que sentía que su familia estaba en peligro, que terminó viviendo en la calle por problemas de adicción, y que incluso su hermana es policía. Estas declaraciones surgieron en el lugar del hecho mientras se alargaba la espera por la intervención policial.

La respuesta de las fuerzas estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, que junto con la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (GEOF) intervino luego de que el atacante se negase a retirarse y dialogase con una negociadora. Tras unas dos horas dentro del edificio, fue reducido. El equipo logró mantenerse ileso.

Finalmente fue asistido por personal del SAME con criterios psiquiátricos y trasladado al Hospital Argerich. Además se labraron actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que al ingresar rompió un vidrio del canal. La Unidad de Flagrancia Este quedó a cargo de la causa.