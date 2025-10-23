En los últimos días se conoció que un hombre de Neuquén, fue imputado por violar y dejar embarazada a una adolescente. El hecho habría sucedido durante una pijamada en su casa.

De acuerdo con los primeros datos, el episodio sucedió entre febrero y marzo de este año, sin embargo, todo se supo recién este miércoles cuando la Fiscalía de Neuquén formuló cargos. De este modo, el juez de garantías dispuso la prisión preventiva por cuatro meses mientras continúa la investigación.

El fiscal Manuel Islas, fue quien acusó al hombre, identificado por las iniciales P.D.M., por abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado: por ser familiar, por la convivencia preexistente y por estar a cargo de la guarda de la víctima.

Los datos que arrojó la investigación aluden a que el acusado organizó la pijamada y, al finalizar, llevó a la adolescente a una habitación donde la violó. Lo peor es que para mantenerla en silencio, la amenazó con matar a su mamá. El fiscal, señaló que la menor, como consecuencia de la violación, quedó embarazada.

Ante esto, el juez Juan Manuel Kees aprobó la formulación de cargos, por lo que dictó la prisión preventiva y autorizó la extracción de sangre del acusado para cotejar ADN y confirmar la paternidad.