Un homenaje delicioso al CONICET tras finalizar la expedición, mirá de que se trata

En las últimas semanas, el streaming del CONICET se volvió viral al mostrar en tiempo real los hallazgos de la expedición Talud IV en el Mar Argentino. El fenómeno fue tan grande que incluso inspiró a Alberto Pastas, la reconocida fábrica platense, a rendirle un homenaje gastronómico: una pasta rellena que captura la esencia del océano, con masa de remolacha rosada y un relleno de merluza fresca.

La misión, realizada de forma conjunta por el CONICET, el INIDEP y el Schmidt Ocean Institute, reveló especies nunca antes vistas a más de 3.000 metros de profundidad. Entre los descubrimientos más llamativos figura una esponja carnívora, capaz de atrapar presas en lugar de filtrar agua, y gusanos planos de vida libre, difíciles de estudiar por su fragilidad.

También se documentaron corales blandos que forman “jardines verticales” en el lecho marino, raras especies de crustáceos —como langostas especiales y cangrejos blancos que habitan en condiciones extremas— y, para sorpresa de todos, un calamar gigante juvenil, filmado por primera vez en su hábitat natural.

La transmisión, seguida por miles de personas, popularizó además la ya célebre estrella rosa, cuya peculiar forma la convirtió en ícono viral. Los investigadores destacaron la tecnología robótica avanzada utilizada para recolectar muestras sin dañar el ecosistema. Para Cristina Damborenea, “esto marca un salto cualitativo en la exploración marina argentina y mundial”.

En la recta final de la campaña, Talud IV reafirma el liderazgo científico local y la relevancia de las técnicas no invasivas para estudiar la biodiversidad del Mar Argentino. Y, en un giro inesperado, la ciencia se unió a la cultura popular a través de la gastronomía. Como resumió con humor Alberto Pastas: “La estrella culona ya tiene su versión comestible… rellena y para compartir”.