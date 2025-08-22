Un brutal crimen sucedió en Chaco. Rogelio Gauna, de 65 años, fue asesinado por su propio hijo, Marcos Antonio Gauna, de 27, en el barrio Vélez Sarsfield de Resistencia. El joven lo ahorcó tras una discusión por la venta de bienes familiares para comprar drogas y luego escondió el cuerpo dentro del freezer de la vivienda durante una semana.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia del hermano del acusado, quien advirtió que llevaba varios días sin poder comunicarse con su padre. Ante la alerta, efectivos policiales ingresaron al domicilio y se toparon con una escena macabra: el cuerpo sin vida de Rogelio estaba oculto dentro del electrodoméstico.

En un primer momento, Marcos Gauna intentó desviar la investigación con versiones contradictorias. Sin embargo, terminó confesando el crimen ocurrido el pasado 14 de agosto. La fiscal a cargo de la causa, Candela Valdez, ordenó su detención bajo la carátula de homicidio.

En el operativo intervino personal del Gabinete Científico, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen —encargado de analizar las cámaras de seguridad de la zona— y el Móvil Tanatológico, que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia correspondiente.