Un joven de 27 años, de Corrientes denunció que fue sido víctima de abuso sexual, luego de aceptar la invitación de un conocido para beber en su casa.

Según su testimonio, el hecho ocurrió el 25 de septiembre: el joven se quedó dormido en la vivienda del sospechoso y, al despertar, advirtió signos claros de violencia. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía conducida por Osvaldo Leonardo.

El caso generó indignación en la comunidad. Vecinos del barrio Centenario y de otros sectores de Saladas se concentraron frente a la comisaría local con carteles y quema de cubiertas, exigiendo respuestas y celeridad en el avance de la causa.

El comisario inspector Mario Abel Amaro salió a dialogar con los manifestantes y confirmó que el acusado, un hombre de 60 años identificado como S. A. S., había sido detenido durante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías.

El Ministerio Público Fiscal dispuso que la víctima fuera examinada por la médica forense, quien constató lesiones compatibles con un ataque sexual. El joven debió recibir atención médica en un hospital.

Durante el allanamiento realizado en el domicilio del acusado, la Policía secuestró elementos vinculados a la causa. El hombre permanece alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional VII y fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, mientras la investigación continúa con nuevas medidas judiciales.