Un joven de 25 años fue asesinado este domingo en Banda del Río Salí, Tucumán, tras ser atacado con un arma blanca durante una discusión con su primo.

El crimen ocurrió cerca de las 13 horas en la intersección de Bernabé Aráoz y Perú. La víctima fue identificada como Brian Cuevas, mientras que el sospechoso, conocido en el barrio como “Pelao”, fue detenido poco después.

Según las primeras investigaciones, el enfrentamiento entre los primos escaló hasta que uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en varias partes del cuerpo.

Testigos que presenciaron la agresión ya prestaron declaración ante la Justicia. La autopsia de Cuevas se realizará en las próximas horas para precisar la mecánica del homicidio.

Tras el ataque, el agresor intentó escapar, pero fue localizado por efectivos policiales y quedó bajo arresto.

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo. En la escena también trabajaron investigadoras del Ministerio Público Fiscal y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes levantaron pruebas y supervisaron las primeras medidas.