Hace unos días, la violencia se volvió a repetir tras el ataque de rugbiers en grupo a un joven ingeniero durante los festejos navideños. La situación quedó filmada y pasó a la salida de una fiesta que se llevó a cabo en la provincia de Mendoza, precisamente en la fiesta Open Air, celebrada en la bodega Tierras Altas, de la localidad de Luján de Cuyo.

La víctima identificada como Mateo Di Bari, sufrió una serie de golpes por parte de cinco jóvenes, identificados como jugadores del Marista Rugby Club. Tras la agresión, Di Bari debió ser trasladado a un hospital, en donde se confirmó que había sufrido una fractura de nariz.

En su relato contó que: “Mientras tomábamos agua, escucho a mis espaldas que empiezan a decir ‘¿qué mirás, flaco?’ y me doy vuelta y veo a un grupo de cinco chicos que se le van encima a uno de mis primos”, explicó Mateo.

Fue allí cuando intentó intervenir para separar la pelea, explicándoles que su primo no había hecho nada. Según el testimonio que el joven compartió con el medio Mendoza Post, uno de los agresores lo discriminó al decirle “andá boliviano, salí de acá, bolivianito, sos horrible”.

Luego del comentario xenófobo, Mateo se dirigió a la salida para esperar a sus amigos. De repente, un grupo de al menos cinco personas lo atacó por la espalda. “Me comenzaron a golpear por todas partes: en la cabeza, el pecho y la cara. Me rompieron la camisa y una de esas piñas me cortó la nariz”, indicó.

Di Bari detalló que conoce a los atacantes y que uno de ellos tiene antecedentes violentos y es conocido por su fama de pegador. “Los otros chicos son conocidos por mis amigos, pero yo no sabía quiénes eran. Ya hice la denuncia, y sé que estos que todos los que nombré son jugadores del Marista Rugby Club”.

El joven fue trasladado rápidamente a la Clínica de Mayo, en donde le brindaron atención médica y luego dejaron que continuara la recuperación en su casa.

La secuencia quedó registrada en un video que fue aportado por la familia en la denuncia, radicada en la Seccional 11 de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo: “No queremos nada económico, por suerte nuestro hijo está bien. Pero necesitamos que se le ponga un freno. Que alguien le ponga un freno a estos chicos que viven pegando”, dijo la mamá de Mateo a los medios locales.

“No vamos a ir contra la organización ni contra el lugar, nada de eso. Tal vez si pasaba a mayores sí, pero se pudo llegar a tiempo y se pudo solucionar”, finalizó la madre del joven.