Un violento altercado ocurrido en la madrugada del sábado en San Miguel de Tucumán terminó con la muerte de Federico Toledo, un joven de 20 años que fue atacado en las inmediaciones de la plazoleta Mitre.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho se produjo cerca de las 6.30 de la mañana, cuando la víctima salía de un boliche acompañado de sus amigos y se cruzó con dos jóvenes en una parada de colectivos. Lo que comenzó como un intercambio verbal rápidamente derivó en una pelea.

En medio del enfrentamiento, uno de los agresores golpeó a un amigo de Toledo y le fracturó la nariz. Acto seguido, le dio una trompada a Federico, quien cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra un banco. El impacto resultó fatal y le provocó la muerte en el acto.

El agresor escapó en motocicleta, pero fue identificado poco después y detenido por la policía. Se trata de un joven de 22 años, que permanece bajo custodia.

La Fiscalía ya tomó declaración a cinco testigos y analiza las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido. En tanto, se espera que en las próximas horas se realice la autopsia y que la audiencia de imputación tenga lugar entre el domingo y el lunes.