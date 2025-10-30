Un escándalo familiar con acusaciones de secuestro, manipulación y una fortuna millonaria en juego tiene como centro a un reconocido médico de 82 años de esta ciudad. El conflicto judicial estalló tras la intención del profesional de contraer matrimonio con su nueva pareja, lo que habría precipitado una serie de eventos que terminaron con su internación “a la fuerza” en un geriátrico y la desaparición de sus ahorros en dólares.

El denunciante, propietario de una clínica local y de una cartera de propiedades en Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, acusó a una de sus cuatro hijas de haberlo convencido de retirar todo su dinero de dos cajas de seguridad bancarias con el falso argumento de un “inminente corralito”. Según su testimonio, recogido por el diario El Liberal, el plan habría culminado con su traslado a un geriátrico en Rosario, donde permaneció más de dos meses “sin recibir visitas”.

“Me escondían las llaves de mi oficina. ‘Vos estás viejo’, me decían. Así me convencieron de sacar mis ahorros”, relató el médico en su declaración judicial. Y agregó: “Un día desperté en Rosario, con la excusa de una rehabilitación y sin la bolsa de consorcio en que puse y llené de dólares. Nunca más volvieron a visitarme”.

La presunta privación ilegítima de la libertad habría concluido gracias a la intervención de su actual pareja, una mujer de 81 años con quien mantiene una relación desde hace 15 años, y una abogada de Rosario. Juntas lograron gestionar su alta médica y regresarlo a su domicilio en el barrio Rosso de Añatuya.

Mientras estuvo internado, el profesional envió una serie de audios desesperados a amigos y colegas. “Me secuestraron, me trajeron dormido y a la fuerza desde Santiago”, se escucha en uno de los mensajes de voz, que llegaron a oídos de directivos de un centro de salud privado, quienes alertaron a la Justicia.

El 14 de agosto, la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, ordenó la intervención urgente del Ministerio Público Fiscal. Los fiscales Ezequiel Bustamante y Alejandra Sobrero están ahora a cargo de la investigación para determinar las circunstancias de la internación y el paradero de los ahorros sustraídos.

La Herencia

El trasfondo del conflicto combina dos elementos explosivos: la administración de la herencia —que incluye la clínica de Añatuya y los bienes inmuebles— y el proyecto de boda del médico con su pareja actual. El profesional está separado de la madre de sus hijas, quien reside en Mar del Plata.

El entorno del denunciante sostiene que la decisión de casarse fue el detonante que exacerbó las tensiones familiares preexistentes. Mientras tanto, la Justicia analiza imponer medidas cautelares, como una orden de restricción perimetral para proteger al médico, y avanza en la reconstrucción de los hechos que llevaron a esta dramática disputa familiar.