Un trágico accidente en el Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz, terminó con la vida del médico entrerriano Agustín Fresco, de 36 años, quien falleció al caer desde aproximadamente 40 metros mientras realizaba una caminata en el Cerro Norte. La víctima, que se encontraba de vacaciones, se desvió de un sendero habilitado y perdió el equilibrio, precipitando al vacío.

Quién era Agustín

Fresco era hijo de un reconocido médico de Chajarí y de una docente muy apreciada en la comunidad. Había viajado al sur del país con el objetivo de practicar trekking y había decidido ascender al Mirador del Cerro Norte dentro del área protegida. Según reconstruyó UNO Entre Ríos, el médico se apartó de la red oficial de senderos que conecta con el Cerro Dos Cóndores, en una zona poco transitada y con terreno inestable. La caída resultó fatal y Fresco murió en el acto.

El rescate estuvo a cargo del Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional, con apoyo de personal de Parques Nacionales. Tras recuperar el cuerpo, fue trasladado a un puesto sanitario y luego al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se realizó la autopsia correspondiente.