Un médico que trata a los niños con cáncer en el Garrahan contó cómo trabajan en crisis

Pedro Zubizarreta, Jefe de Oncología y Hematología Infantil del Hospital Garrahan, se refirió a la crítica situación que atraviesa el emblemático centro de salud, destacando el reclamo de los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de diálogo con el Gobierno Nacional.

En una entrevista para el programa "Compacto Trece" de Canal 13, Zubizarreta señaló que la crisis se ha profundizado en los últimos meses debido a la ausencia de una respuesta oficial a sus demandas. "No tenemos ni un mensaje que nos dé esperanza en esta difícil situación, por lo que seguimos luchando", afirmó.

El especialista subrayó que el Garrahan se ha convertido en un "emblema nacional" en defensa de la salud pública, una responsabilidad que, asegura, han asumido. A pesar de las dificultades, destacó la labor incansable del equipo: "Seguimos haciendo todo lo que humanamente está a nuestro alcance, como siempre lo hemos hecho. Recibimos chicos de todo el país que llegan con patologías complejas, raras y hacemos cosas que por ahí no se pueden hacer en otro lado".

Zubizarreta, quien lidera un área crucial en la atención pediátrica, resaltó la importancia del Garrahan en el sistema de salud nacional. Detalló que el 80% de los casos de oncología infantil en el país se tratan en el sector público, y la mitad de ellos son atendidos en el Garrahan, donde se suman alrededor de 500 nuevos pacientes con cáncer cada año.

El médico enfatizó la necesidad de trabajar en red con otros hospitales del país para garantizar la mejor atención a cada niño. En este sentido, destacó el rol del Garrahan en la formación de profesionales que luego se distribuyen por todo el territorio nacional, lo que facilita la colaboración interprovincial.

Sin embargo, Zubizarreta reconoció que la falta de recursos y el deterioro salarial están impactando negativamente en el personal. "Nos está costando encontrar la motivación diaria para atender con la intensidad con la que siempre nos manejamos", admitió, y lamentó la deserción de muchos colegas que abandonan la institución por razones económicas.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a las autoridades para que prioricen la salud pública. "Los gobiernos deben despertar y empezar a actuar, el dinero no solo puede ir a situaciones financieras", sentenció. En este contexto, mencionó la próxima discusión en el Senado sobre la emergencia del Garrahan y señaló que el senador Bruno Olivera no firmó el dictamen, un dato que generó preocupación.