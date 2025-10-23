Un dramático siniestro de tránsito ocurrido este jueves interrumpió la circulación en la Ruta 9 Panamericana, específicamente a la altura del kilómetro 73, cerca del Parque Industrial de Campana, Buenos Aires. El múltiple choque involucró a dos camiones y dos automóviles, resultando en una colisión devastadora que, según los reportes preliminares, ha cobrado la vida de al menos tres personas.

La fatalidad se vio agravada por un violento incendio que se desató tras el impacto, provocando que las víctimas mortales fallecieran calcinadas. Además, las autoridades confirmaron el traslado de dos personas heridas al Hospital de Campana para recibir atención médica.

El suceso generó un caos vehicular con una congestión de aproximadamente cinco kilómetros, lo que dificultó la llegada de los Bomberos para contener las llamas. La secuencia del choque fue compleja: un camión que se dirigía hacia el norte (Rosario) perdió el control e impactó violentamente contra uno de los autos. A raíz de este primer impacto, otro camión que circulaba en sentido opuesto (hacia Capital Federal) cruzó la calzada y chocó contra un segundo automóvil que también se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires, quedando involucrado además un segundo camión.

Los vehículos siniestrados identificados por las autoridades, en base a información de Infobae, son un Citroën C4, una camioneta Peugeot Partner y dos camiones de la marca Iveco. Se pudo determinar que la carga de los transportes pesados consistía en bobinas y zanahorias.

Uno de los automóviles quedó completamente aplastado bajo los camiones, y el motor de este coche se habría convertido en el foco inicial del incendio, complicando gravemente las tareas de rescate y la visibilidad en la autopista.

Ante la magnitud del desastre, se montó un intenso operativo de emergencia que incluyó a Bomberos Voluntarios, personal de Autopistas del Sol y efectivos policiales. El tránsito quedó completamente suspendido en esa calzada y se estableció un desvío obligatorio: los vehículos son desviados por la Colectora Sur y retoman la ruta principal en el puente de Otamendi. Las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación.