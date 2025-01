Un posible desvalijamiento de una casa en Santiago del Estero terminó con un ladrón atacado ferozmente por un pitbull. El individuo irrumpió en el interior de una vivienda con pretensiones de robar, pero se encontró con el perro de la familia, la cual en ese momento no estaba en el domicilio. El resultado fue el animal mordiendo al sujeto quien comenzó a gritar del dolor, según informó Diario Crónica.

El miércoles 29 de enero, el delincuente quiso aprovechar que la familia no estaba en casa, pero lo que no sabía es que sería atacado por el can. Tras ser mordido ferozmente, el hombre gritó tan fuerte que llamó la atención de los vecinos, quienes decidieron intervenir salvándole la vida, aunque luego lo ataron, como medida para que no se escapara.

El hecho ocurrió sobre el mediodía cuando el ladrón saltó la tapia perimetral e ingresó al domicilio. Fue entonces que de inmediato fue atacado por el pitbull de la familia, no pudiendo escapar. Las mordidas que le propinó el perro fueron en las piernas, el abdomen, los brazos y las manos.

Al rato del ataque, los dueños de casa llegaron y llamaron a la Policía. Los efectivos encontraron al delincuente encadenado y muy mal herido por las múltiples mordeduras del animal.

Personal de la División Policía Científica realizaron los trabajos de fotografía y planimetría en la vivienda. Además, fueron entrevistados los vecinos.