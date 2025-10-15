La Policía de Córdoba quedó envuelta en una grave polémica luego de que tres agentes mujeres denunciaran a un compañero por presunto espionaje y toma de fotografías en los baños de la propia Jefatura. La Justicia provincial ya investiga el caso y no descarta que puedan surgir nuevas víctimas.

El hecho salió a la luz a fines de julio, cuando una oficial radicó la primera denuncia tras advertir una situación insólita. Según su testimonio, al ingresar al baño del área de Medicina Laboral —ubicada en el subsuelo del edificio central— observó una mano asomando por un hueco en la pared con un celular apuntando hacia ella.

La denuncia fue presentada el 28 de julio y, de inmediato, la fuerza policial dispuso medidas de reserva para proteger a la denunciante y evitar su revictimización. Sin embargo, la investigación interna avanzó rápidamente: el suboficial señalado fue identificado y apartado de sus funciones.

Con el correr de los días, el área de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad —dirigida por Guadalupe Trillo— recibió otras dos denuncias similares. Todas las víctimas son mujeres que cumplen funciones en la misma dependencia.

El caso fue elevado al Polo de la Mujer, organismo que centraliza la investigación y brinda acompañamiento a las denunciantes. En el allanamiento realizado en el domicilio del acusado, los investigadores secuestraron su teléfono celular, donde habrían hallado decenas de imágenes y videos tomados en los baños de la Jefatura.

Por el momento, el acusado continúa en libertad y sin imputación formal, aunque se dispusieron medidas de restricción para resguardar a las víctimas. El expediente se encuentra en manos de la Unidad Judicial del Polo de la Mujer, especializada en hechos de violencia y abuso sexual.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial advirtieron que la situación procesal del sospechoso podría modificarse en las próximas horas. En caso de que la causa pase al ámbito del Ministerio Público Fiscal, la calificación legal se agravaría y el agente podría ser imputado y detenido.