Desde el Ministerio de Salud de la Nación se publicó un informe vinculado a un gran número de infecciones detectadas a nivel país. Lo sorpresivo es que todas provienen de un mismo patrón: el consumo de un mismo tipo de queso.

La enfermedad que está causando este lácteo es “Listeriosis”, la cual es causada justamente por la bacteria “Listeria monocytogenes”. Esta bacteria suele encontrarse en el suelo o en el agua, pero ahora se comprobó que terminó presentándose en este producto.

“Es la primera vez que se puede establecer en Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos”, dice el informe emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Las autoridades informaron que los primeros casos fueron detectados a fines de 2024, pero en lo que va de 2025 ya se han detectado más pacientes en Buenos Aires, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de ese momento comenzó una investigación sanitaria en lugares como la provincia tucumana. Allí se entrevistó tanto a los afectados como a sus familiares, rastreando qué alimentos habían consumido antes de enfermarse y dónde compraron los mismos. Así fue como se analizaron un total de 26 muestras, identificando esta bacteria en 5 alimentos.

Uno de los principales fue un queso criollo de producción industrial de baja escala, cuya marca aún no ha sido revelada. “Pudo establecerse una alta relación genómica con los casos humanos detectados previamente, identificando a la planta productora del queso como fuente de la contaminación”, explica el informe del Ministerio de Salud de la Nación.

Esta enfermedad no causa mayores problemas en personas que se encuentren sanas. Sin embargo, puede llegar a ser potencialmente mortal en bebés, adultos mayores, embarazadas y quienes tengan su sistema inmunológico debilitado.

Estos son los síntomas: