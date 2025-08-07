Este jueves se cumplen 12 días desde la desaparición de José Nicolás Portugal, un experimentado runner y senderista de 53 años que salió a entrenar hacia el Cerro El Morro, en la ciudad de La Rioja, y nunca regresó. Desde entonces, un amplio operativo de búsqueda se desarrolla en la zona con más de 300 rescatistas desplegados por tierra y aire.

Portugal salió de su casa el sábado 26 de julio a las 8:30 de la mañana, conduciendo su Chevrolet Aveo blanco. Tenía previsto realizar un entrenamiento como preparación para una competencia, pero al no regresar ni responder llamadas, su hijo Facundo (24) dio aviso a las autoridades. La denuncia fue radicada oficialmente en la noche del domingo, y el operativo se activó el lunes siguiente, cuando las condiciones climáticas lo permitieron.

Según informó el ministro de Seguridad provincial, Miguel Zárate, las cámaras de seguridad registraron a Portugal llegando en auto al Club Legislativo, punto de partida habitual para quienes escalan el Cerro El Morro. Ese mismo lugar fue mencionado por un amigo del desaparecido que aseguró haber visto su vehículo estacionado allí.

La última señal de su celular fue detectada el 29 de julio a las 20:00, tres días después de su salida, en la zona conocida como Cuesta del Soldado. Esa ubicación orientó el despliegue de los equipos hacia un nuevo perímetro de búsqueda.

El área en la que se centra el rastrillaje presenta una geografía compleja, con caminos angostos, pendientes pronunciadas y múltiples senderos que dificultan la orientación, incluso para personas entrenadas. La zona alcanza los 1.680 metros sobre el nivel del mar y tiene poca cobertura celular.

Carlos Oliva, presidente de la Asociación Civil ByB Running Team, explicó que el sendero de Cuesta del Soldado es exigente, pero forma parte de los circuitos habituales de entrenamiento.

Desde el 28 de julio, el operativo ha acumulado más de 9 horas de vuelo y 633 kilómetros de recorrido aéreo, según informó el Ministerio de Seguridad en su cuenta oficial. Participan la Policía provincial, Bomberos, Gendarmería, CAPE, Canes, Montada, Infantería, municipios de Capital y Sanagasta, y equipos especializados en rescate con perros, drones y buzos tácticos.

A pesar del despliegue, aún no se encontraron rastros firmes de Portugal. El clima adverso —con niebla persistente y temperaturas extremas— ha complicado los avances en el terreno. Los equipos no descartan que el hombre se encuentre herido o imposibilitado de moverse.