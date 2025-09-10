Un trágico hecho de violencia familiar ocurrió en Entre Ríos, donde una adolescente de 14 años asesinó a su vecina, Jésica Noemí Bravo, de 26 años, tras una pelea que involucró a varias personas de ambas familias.

El incidente ocurrió el martes por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Lieberman, en el barrio Llamarada, según informaron medios locales. Todo comenzó con una discusión entre las familias Priette y Sampietro, que rápidamente escaló en violencia. Durante el enfrentamiento se arrojaron palos y algunos participantes sacaron cuchillos.

En ese contexto, la menor identificada como A.P. apuñaló a Bravo en el pecho. La herida alcanzó el corazón de la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Masvernat. A pesar de los esfuerzos médicos, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

La Policía intervino en el lugar para restablecer el orden y detuvo a la adolescente agresora, así como a otro involucrado en la pelea. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá definir cómo continuará la investigación debido a la minoría de edad de la imputada. No se descartan más detenciones en el transcurso del día.

Tras conocerse la noticia, familiares de la víctima expresaron su dolor en redes sociales. Una de sus hermanas escribió: “Hoy la vida se lleva una parte nuestra hermana, es tan injusta. Por defender a los tuyos, hoy costó tu vida. Te amo para siempre, mi Jesi. Vamos a hacer justicia por vos y por mis cuatro sobrinos que hoy quedaron sin mamá. Te amo”.

Otra familiar agregó: “¿Cómo le explicás a unos hijos que su mamá no va a volver, que mamá ya no los va a bañar, que no les va a hacer la merienda, que no los va a retar? Me duele porque soy mamá y ese lugar no lo llena nadie. Justicia por Jesi, que esto no quede impune”.