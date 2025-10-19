Una adolescente de 16 años fue asesinada a la salida de una fiesta en Paraná, luego de quedar en medio de un tiroteo durante una pelea entre bandas. La víctima fue identificada como Jazmín Ayesha González.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en calle G, entre F y A, en el barrio Bajada Grande. Jazmín había asistido al evento junto a un grupo de amigos, pero al finalizar, una discusión entre dos grupos derivó en un intercambio de disparos.

En medio del caos, la joven intentó escapar, pero fue alcanzada por una bala en la cabeza. Según testigos, cayó al suelo y permaneció inconsciente durante más de 40 minutos hasta que llegó la ambulancia.

Fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde los médicos intentaron reanimarla, aunque finalmente falleció debido a la gravedad de la herida.

En el lugar del hecho, la Policía de Entre Ríos secuestró una pistola calibre 9 milímetros descartada a pocos metros de la escena. Además, detuvieron a un joven de 20 años que ingresó al hospital con una herida de bala y quedó internado bajo custodia. Según fuentes policiales citadas por El Once, el sospechoso “está sindicado como el autor del disparo”, aunque su estado de salud es crítico.