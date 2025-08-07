Una violenta pelea en la Escuela Secundaria N.º 91 “La Baxada”, ubicada sobre calle Larramendi, en la ciudad de Paraná, terminó en una batalla campal este martes que dejó al menos cuatro docentes heridos y obligó a suspender las clases.

El conflicto comenzó con una discusión entre dos alumnas que rápidamente escalaron a una pelea física. Sin embargo, la situación se agravó cuando personas ajenas al establecimiento ingresaron al edificio y se sumaron al enfrentamiento.

“No tuvimos tiempo de actuar como institución, porque ingresaron personas externas a la escuela y es ahí donde se terminó desarrollando la pelea”, explicó la rectora Daniela Casabo en declaraciones a medios locales.

Según trascendió, en medio de los intentos por separar a los grupos enfrentados, cuatro profesores resultaron lesionados. Uno de ellos incluso fue mordido por una de las alumnas involucradas en el incidente.

La escena obligó a la intervención inmediata de la policía y derivó en la suspensión de las clases durante la jornada. Tanto docentes como autoridades de la institución describieron el episodio como inédito en la historia de la escuela.

“Fue muy triste ver todo esto. Lamentablemente los problemas del barrio los traen a la escuela, y a veces los adultos ocasionan más inconvenientes que soluciones cuando vienen a retirar a los chicos”, sostuvo la vicerrectora.

La rectora Casabo coincidió con esta mirada y reconoció que la escuela atraviesa un momento delicado: “Siempre tratamos de que lo de afuera no nos invada, pero lo que sucede es que las cosas del barrio traspasan los límites”.

También se confirmó que se convocarán reuniones con las familias y equipos de orientación para abordar de manera urgente lo sucedido y prevenir nuevos hechos de violencia dentro del ámbito escolar.