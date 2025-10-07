Un llamativo episodio sucedió en Mar del Plata, cuando una cajera de un supermercado reaccionó violentamente al descubrir que una clienta había escondido productos entre sus prendas. La mujer fue increpada, agarrada de los pelos y golpeada con un palo por la empleada, que intentaba que devolviera la mercadería.

El hecho ocurrió en un supermercado ubicado en Alvarado al 5800, en el Barrio Centenario, y quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en TikTok. Según la publicación del usuario @elrey10yo, quien compartió las imágenes, la clienta y su cómplice habían ocultado alimentos y productos de limpieza bajo sus polleras largas, con un valor total estimado de $143.300.

“La mujer y su acompañante habían escondido todo debajo de sus polleras largas”, escribió el usuario al difundir los clips.

En las imágenes se observa a la cajera agarrando a la mujer de los pelos mientras su acompañante permanecía inmóvil, sin intervenir. El video ya acumuló más de 450 mil visualizaciones y cientos de comentarios de usuarios que cuestionaron la reacción de la empleada.

“Para eso está la policía, no tiene derecho a golpearla así”, escribió uno de los internautas. Otro agregó: “No tenía que pegarle así”. El mismo autor del video también reflexionó sobre su rol en la difusión del contenido: “La verdad me asombro del morbo de la sociedad. Si bien fui el autor del video, tengo que pedir disculpas por no haber hecho nada ante semejante locura”, expresó.