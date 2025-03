La legisladora libertaria Marcela Pagano protagonizó un episodio en el Congreso luego de cuestionar al presidente de la Cámara, Martín Menem. Lo acusó de desconocerla en abril del 2024 como titular de la Comisión de Juicio Político.

La polémica fue cuando la diputada sacó un megáfono verde de su bolso y comenzó a decir que: “No le tengo miedo. Yo trabajo para Javier Milei, no para usted”.

La libertaria cruzó a Menem por un audio que circulaba en el ámbito parlamentario y en el que se habría referido a Pagano: “Si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el pleno, sería muy interesante porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político y usted, aquí, tiene facultades delegadas por este pleno”.

El año pasado se propuso a la periodista como presidente del cuerpo y la moción fue votada por la positiva. Sin embargo, la sesión se levantó de golpe por pedido de Menem.

En ese contexto, Pagano dijo: “Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones”.

Además, lo acusó de hacer abuso de sus facultades: “Y no me calle, porque ¿sabe qué, Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista”. En ese momento, al ver que le silenciaban el micrófono, decidió sacar el megáfono verde y le pidió al titular de la Cámara Baja que mostrara el audio en el que admite que “arregló” con todos los bloques para “desconocer un acta”. podes hacer una nota nueva con esto.