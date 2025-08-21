En Santiago del Estero se desató un escándalo luego de que se conociera que un hombre identificado como Marcos Rolando Ávila vendía milanesas y chorizos que contenían papel higiénico.

De acuerdo con los primeros datos, la comercialización de más de 20 kilos de comida en mal estado se realizó durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo. Una de las damnificadas fue una mujer embarazada, quien aseguró haber consumido el sándwich de milanesa y luego debió ser internada por intoxicación.

Según su testimonio, empezó a tener dolores de cabeza, vómitos y presión baja. A las horas seguía con los síntomas, aunque con mayor intensidad. Su preocupación aumentó por su bebé y fue al médico. Allí le indicaron su cuadro.

El caso

El operativo de control que permitió descubrir la situación se llevó a cabo el jueves, alrededor de las 10:30, en un local de comidas ubicado en la intersección de avenida Juan Domingo Perón y Lavalle. Así quedó asentado en el acta de clausura emitida por el área de Calidad de Vida y Bromatología.

Durante la inspección, a Ávila —el comerciante detenido— le secuestraron varias bolsas con milanesas y chorizos en mal estado, elaborados con ingredientes no aptos para el consumo humano. Además, los agentes constataron graves irregularidades en las condiciones de higiene: superficies sucias, manipulación directa de los alimentos y hasta la presencia de papel higiénico en la comida.

Ante el riesgo sanitario, los inspectores municipales y las autoridades locales intervinieron de inmediato para impedir que los clientes ingirieran productos contaminados y procedieron a clausurar el comercio.

Finalmente, el vendedor ambulante, oriundo de Tucumán, fue arrestado por la Policía y quedó imputado en una causa penal por la venta de alimentos adulterados y en mal estado.