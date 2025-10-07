La gigante cementera brasileña InterCement, controladora de la argentina Loma Negra, dio un paso crucial hacia su reestructuración al lograr la aprobación de un Plan de Reestructuración con el respaldo de casi la totalidad de sus acreedores. Esta operación permitirá el ingreso de un nuevo grupo accionario liderado por el empresario argentino Marcelo Mindlin, a través de su sociedad LATCEM, y los fondos de inversión internacionales Redwood Capital Management y Moneda – Patria Investment.

La asamblea de acreedores de InterCement votó con una mayoría "casi absoluta" del 99,99% a favor del plan, que busca poner fin a un período de "estrés financiero" que afectó a la compañía y su filial argentina durante los últimos dos años. La efectividad del acuerdo ahora depende de la homologación judicial por parte del Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de São Paulo.

Según un comunicado de los nuevos accionistas al que accedió Infobae, la operación implica una "reducción considerable" del pasivo de InterCement. Además, los nuevos titulares inyectarán una nueva línea de crédito destinada a fortalecer el capital de trabajo y cubrir los costos de la reestructuración.

Los nuevos dueños aseguraron que, de concretarse la homologación, la empresa retomará su "rol estratégico dentro del sector cementero en Brasil y Argentina" con una "sólida estructura de capital" y "sin vencimientos significativos por los próximos cinco años".

Esta reconfiguración accionaria se produce en el marco del retiro progresivo del grupo brasileño Camargo Correa (hoy conocido como Mover) de sus negocios cementeros a nivel internacional. Mover es la actual controladora del 54% de Loma Negra, que maneja cerca del 45% del mercado de cemento argentino, siendo líder indiscutido.

El proceso de venta se aceleró luego de que un intento de acuerdo de exclusividad con Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para la venta de la cementera fracasara en diciembre pasado tras siete meses de negociaciones. Previamente, en 2024, la firma brasileña ya se había desprendido de sus filiales en África (Mozambique y Sudáfrica), vendidas al grupo chino Huaxin Cement Co.

La Importancia de Loma Negra

Loma Negra, fundada en 1926 por Alfredo Fortabat en Olavarría y posteriormente gestionada por Amalia Lacroze de Fortabat hasta su venta en 2005, mantiene un perfil industrial clave. Opera ocho plantas en Buenos Aires, Neuquén, San Juan y Catamarca, además de controlar, a través de su subsidiaria Cofesur, la operadora ferroviaria de cargas Ferrosur Roca.

Los nuevos accionistas aseguraron que la continuidad operativa de InterCement y Loma Negra está garantizada y que los estándares de calidad, empleo y relaciones institucionales se mantendrán sin alteraciones durante la transición.

LATCEM (Marcelo Mindlin): Vinculado al empresario argentino Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, una de las mayores energéticas del país.

Redwood Capital Management: Fondo gestionado desde Nueva York y Miami con activos superiores a los 10.000 millones de dólares, conocido por participar en procesos de fortalecimiento financiero en la región.

Moneda – Patria Investment: Forma parte de Patria Investments, una gestora latinoamericana de activos alternativos con más de 48.000 millones de dólares bajo administración, con experiencia en reestructuraciones empresariales.