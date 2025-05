Una joven influencer y cantante oriunda de Santiago del Estero fue denunciada por utilizar datos personales de al menos cinco gobernadores argentinos para realizar compras en el exterior a través de un sistema de importación restringido. La maniobra fue descubierta tras una presentación judicial del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien advirtió sobre el uso no autorizado de su identidad fiscal.

La acusada fue identificada como Valentina Olguin, de 26 años, una figura conocida en redes sociales con más de 400 mil seguidores, quien actualmente desarrolla su carrera musical como solista tras su paso por la banda de cumbia pop Dame 5. Además de Jaldo, entre los gobernadores involucrados figuran Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Un esquema de importaciones irregulares

Según detalló el medio El Liberal, Olguin habría usado los datos fiscales de los mandatarios para sortear las limitaciones del sistema de importaciones vía courier, habilitado por el Gobierno nacional a fines de 2024. Este método permite realizar hasta cinco compras anuales por persona, con paquetes de hasta 50 kg y sin fines comerciales.

Instalada en el barrio porteño de Núñez, donde abrió un local de ropa, Olguin comenzó a importar prendas de alto valor desde el sitio estadounidense Revolve, utilizando identidades ajenas. Por ejemplo, en la tienda online se encuentran vestidos desde $250.000 y pantalones desde $150.000.

La denuncia y la investigación judicial

El gobernador Jaldo relató que descubrió la maniobra tras recibir notificaciones de compras realizadas desde Miami con su nombre. “No usaron mi dinero ni mis tarjetas, pero sí mis datos fiscales. Esto le puede pasar a cualquiera”, advirtió. Tras detectar las irregularidades, presentó denuncias ante la Aduana, ARCA (Administración Tributaria de Tucumán) y la Justicia Federal, donde la causa quedó en manos del fiscal José Agustín Chit y del juez José Manuel Díaz Vélez.

El caso fue caratulado bajo delitos federales como falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos protegidos, y ya se realizó un allanamiento en el domicilio de la joven en Núñez, donde también funcionaba su negocio.

Olguin, quien recientemente había anunciado un show en Buenos Aires y cuenta con más de 600.000 oyentes mensuales en Spotify, fue indagada por la fiscalía y estuvo acompañada por una defensora oficial. No se descarta que en los próximos días sea citada por el Juzgado Federal bonaerense, debido a la multiplicidad de jurisdicciones afectadas.

“No es político, es grave”

Jaldo subrayó que la maniobra no responde a intereses partidarios, sino a una problemática de seguridad ciudadana. “Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema. Le pido a todos que revisen si no están siendo víctimas también”, expresó, e instó a reforzar los controles sobre el uso indebido de datos fiscales.

Desde el gobierno bonaerense confirmaron estar al tanto de la denuncia y analizan los pasos legales a seguir. La causa, que podría escalar en repercusión, evidencia serias falencias en la protección de datos personales y alerta sobre el mal uso de herramientas digitales de importación.