Un escándalo político sacude a la localidad catamarqueña de Valle Viejo, luego de que la intendenta Susana Zenteno fuera descubierta vacacionando en el Caribe tras haber comunicado formalmente una ausencia por motivos de salud. El caso, que se conoció por una publicación en redes sociales de su hija, derivó en una denuncia penal, un pedido de juicio político y una creciente polémica en la ciudad de poco más de 35 mil habitantes.

Zenteno, jefa comunal de extracción peronista, presentó una nota el pasado 22 de mayo en la que alegaba una “indisposición sobreviniente” que le impedía asistir a sus funciones. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando una historia de Instagram publicada por su hija, Marianela Sosa Zenteno —quien también es funcionaria municipal—, mostró imágenes con paisajes caribeños que rápidamente se viralizaron.

La difusión generó una ola de cuestionamientos que se agravó cuando se confirmó, a través del registro de migraciones, que la intendenta había salido del país desde Córdoba el mismo día que notificó su ausencia.

En ausencia de la intendenta, Lucas Cisternas, presidente del Concejo Deliberante, quedó a cargo del Ejecutivo municipal. Según él mismo declaró, nunca fue informado del viaje: “El sábado me avisaron por teléfono que la intendenta estaba enferma y que no iba a poder asistir al acto del 25 de mayo. Jamás me dijeron que estaba fuera del país”, expresó con visible malestar.

La situación escaló cuando el presidente de la Juventud Radical de Catamarca, Ángel Barrios, presentó una denuncia penal contra Zenteno por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, y solicitó además que se la investigue por presunta malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, considerando el destino y el costo del viaje.

Barrios también apuntó contra los funcionarios que conocían la situación y no la denunciaron, señalando que podrían haber incurrido en encubrimiento.

En medio del escándalo, el secretario general del municipio, Rolando Contreras, salió a defender a la intendenta, aunque confirmó que efectivamente viajó de vacaciones a República Dominicana. Según su versión, Zenteno “olvidó firmar el decreto” que formalizaba la delegación de funciones durante su ausencia, una omisión que consideró un error administrativo sin consecuencias penales.

“La intendenta hizo uso de su derecho a un receso laboral. No hay delito ni acto ilícito. El decreto que debía traspasar funciones no fue rubricado por olvido, ya sea de ella o de sus asistentes”, aseguró Contreras al diario El Ancasti.

Pero las explicaciones no frenaron la indignación pública. Una productora radial local se comunicó con el hotel Iberostar en República Dominicana, donde una recepcionista confirmó que tanto Susana Zenteno como su hija estaban hospedadas allí, echando por tierra cualquier intento de desmentida.

En Valle Viejo, opositores y ciudadanos comenzaron a juntar firmas para avanzar con un juicio político contra la intendenta. A su vez, concejales ya presentaron pedidos de informes para esclarecer el financiamiento del viaje, el uso de licencias y las decisiones administrativas adoptadas durante su ausencia.

Por ahora, Zenteno no se ha pronunciado públicamente, y su silencio solo alimenta las especulaciones y el descontento social.