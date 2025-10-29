Un violento episodio sucedió en Santiago del Estero, durante la madrugada de este martes, cuando un joven de 27 años fue apuñalado en el corazón con un cuchillo de carnicero por su pareja durante una discusión que habría tenido como origen un conflicto por dinero.

La agresora, identificada como Micaela Gómez, de 25 años, fue detenida horas después y permanece alojada en una comisaría para mujeres, imputada por homicidio en grado de tentativa.

Según fuentes policiales, la pelea se produjo en una vivienda ubicada en el lote 7 del barrio Ejército Argentino, donde Gómez atacó a su pareja, Gastón Joaquín Orieta, provocándole una grave herida en el pecho.

Tras el ataque, Orieta logró pedir ayuda. Vecinos y familiares acudieron rápidamente para asistirlo y alertaron a la Policía. Minutos más tarde, arribaron efectivos junto a personal del Servicio de Emergencias (SEASE), que trasladó al joven de urgencia al Hospital Regional.

Allí, fue sometido a una cirugía de emergencia y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Los médicos informaron que las próximas 72 horas serán determinantes para evaluar su evolución.

En tanto, la fiscal Andrea Juárez, a cargo de la investigación, ordenó el secuestro del arma blanca utilizada, así como de celulares, prendas de vestir y otros elementos personales vinculados al hecho. También solicitó la intervención de un médico de Sanidad Policial para constatar el estado físico de la acusada.