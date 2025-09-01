En la madrugada del domingo, Milagros Andrea Pilar Quenaipe, de 18 años, fue asesinada de una puñalada en el cuello cuando regresaba de un boliche en la ciudad de Tandil. Por el crimen fue detenido Wilson Sánchez, de 24 años, quien quedó a disposición de la UFI N° 12.

El hecho ocurrió en la intersección de Rodríguez y Uriburu. Según la reconstrucción policial, Milagros volvía de “Sol Disco” junto a un grupo de amigos cuando Sánchez se acercó y, sin mediar palabra, la atacó con un cuchillo, provocándole una herida mortal en el cuello. La joven cayó al instante y murió en el lugar, pese a la rápida llegada de personal de SAME y efectivos policiales.

Tras el ataque, el agresor huyó corriendo, pero fue identificado gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal. Las imágenes permitieron rastrear su recorrido y ubicarlo en una vivienda de calle Alem al 1300, donde fue detenido pocas horas después. En Uriburu al 700 la policía halló el arma homicida: un cuchillo tipo Tramontina.

La causa fue caratulada como “Homicidio”, aunque no se descarta que en el avance de la investigación pueda recaratularse como femicidio. La hipótesis de un robo quedó rápidamente descartada, lo que refuerza la brutalidad del ataque.