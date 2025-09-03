Milagros Pilar Andrea Quenaipe, de 18 años, fue asesinada el domingo a la madrugada en el centro de Tandil, luego de salir de un boliche junto a sus amigos. La víctima había intentado ayudar a una chica descompuesta frente a la plaza Hipólito Yrigoyen cuando apareció Wilson Natanael Sánchez (23), quien atacó a traición con un cuchillo.

Primero, el agresor hirió en la espalda a un adolescente de 19 años, que sufrió lesiones leves. Segundos después, apuñaló a Milagros en la carótida y la tráquea. Según la autopsia, la joven murió desangrada en apenas diez segundos por una hemorragia masiva fulminante.

Sánchez, oriundo de Chaco y ayudante de albañil, había estado en el mismo boliche y tras una pelea salió enfurecido con un cuchillo. Fue identificado por su vestimenta y detenido poco después. La Justicia lo imputó por “homicidio y lesiones dolosas leves en concurso real”.

Los investigadores descartaron un ataque planificado contra la joven y lo definieron como un hecho al azar: “Estaba dispuesto a matar al que se le cruzara”, señalaron fuentes del caso.

“Mili”, como la llamaban sus allegados, cursaba quinto año del secundario, quería ser barbera y disfrutaba de cocinar. Era la menor de una familia numerosa y, según contó Yanina Grecco, pareja de su padre, era “una chica dulce, solidaria, muy amada por sus hermanos y sus amigos”.

Este sábado, familiares, amigos y vecinos convocaron a una marcha bajo el lema “Justicia por Mili”. La concentración se realizará a las 18 en avenida España y Rodríguez, en pleno centro de Tandil.