Un partido de hockey sobre césped terminó en tragedia tras la repentina muerte de Agustina Russo, de 43 años, quien se desplomó en pleno encuentro mientras defendía los colores de Belgrano Day School.

El hecho ocurrió el sábado 27 de septiembre, durante un partido de la Cuarta División frente al Club Brandsen, en la ciudad de La Plata.

Según testigos, el equipo ya se encontraba en la cancha cuando, de forma repentina, Russo sufrió una descompensación y cayó al suelo, provocando desesperación entre sus compañeras y el resto de los presentes. Aunque recibió asistencia inmediata, el personal del SAME que arribó al lugar confirmó su fallecimiento alrededor de las 19:40 horas.

Efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría 3ª de La Plata intervinieron en la escena y constataron que la deportista se había desvanecido durante el juego.

La fiscal Cecilia Corfield, a cargo de la UFI N° 15 de La Plata, investiga el caso bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. El cuerpo de Russo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, con el fin de determinar los motivos de su repentino deceso.

Quién era Agustina Russo

Además de integrar la cuarta división de hockey femenino del Belgrano Day School, Agustina Russo se desempeñaba como empleada administrativa en la localidad de San Isidro. Por el momento, se desconoce si padecía alguna enfermedad que pudiera haber estado relacionada con el trágico episodio.

Su club la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: “Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Recordaremos siempre su alegría y calidez, tanto dentro como fuera de la cancha. Descansá en paz, Agus”.