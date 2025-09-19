Una docente suplente del nivel inicial, que trabajaba en una escuela pública del barrio porteño de Boedo, es buscada con pedido de captura internacional acusada de haber estafado a sus compañeras de trabajo por casi $4 millones antes de fugarse a Europa.

La investigación se inició tras las denuncias de varias maestras que detectaron consumos inusuales en sus cuentas bancarias. El caso quedó en manos de la Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo de Miguel Ángel Kessler, junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que rastreó las operaciones para dar con la autora.

Según el informe oficial, la acusada realizó 105 compras fraudulentas que incluyeron gastos en comercios, plataformas de juego online, pasajes aéreos y otros consumos por un total de $3.688.287,67.

El trabajo de rastreo también permitió identificar a los padres de la docente como beneficiarios de parte de las operaciones. “Con la información aportada por las empresas comerciales involucradas en las compras desconocidas, se logró dar en una de las plataformas de juego online con unas cuentas bancarias asociadas a dos personas que resultaron ser los padres de la sospechosa”, informaron fuentes judiciales.

En ese sitio, no solo cargaron dinero, sino que incluso lo multiplicaron para luego extraerlo a cuentas de su titularidad y control.

Mientras avanzaba la investigación, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que la docente había viajado a Europa y no regresó al país.

En tanto, la Fiscalía imputó al padre de la mujer por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173, inciso 15 del Código Penal. El hombre reconoció su responsabilidad y acordó restituir la suma defraudada en los 22 hechos en los que participó, más los intereses correspondientes, lo que ascendió a más de $1.200.000 que fueron devueltos a las denunciantes.