Un violento episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Dock Sud, cuando una mujer agredió a un camionero y destrozó el vehículo con un fierro, luego de una discusión por el espacio para estacionar frente a un local comercial.

El hecho fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve cómo la agresora, visiblemente alterada, insulta al conductor mientras rompe el parabrisas, la ventana lateral y uno de los espejos del camión repartidor. “¡Ahí lo tenés! Te lo dije, te lo dije. Lo corrés”, grita mientras golpea el vehículo.

Leonel, el chofer del camión, relató el hecho en el programa Arriba Argentinos (El Trece). Según explicó, todo ocurrió mientras él y su compañero descargaban mercadería. “La señora me pidió que le corriera el camión. Le dije que bajaba dos cajas y unos paquetes de gaseosa y se lo corría. Pero no quiso esperar”, comentó.

La situación escaló rápidamente. “Me respondió ‘¿ah, no me lo vas a correr?’ y fue a buscar un fierro. Empezó a romper todo. A mi compañero le tiró agua caliente de un termo”, denunció el trabajador, visiblemente afectado por lo ocurrido.

El ataque no solo dejó serios daños en el camión, propiedad de la empresa, sino también pérdidas en parte de la mercadería. “Estaba en la cabina anotando los clientes. Me tuve que tapar la cara porque los vidrios volaban para todos lados. La gente la intentaba sacar y ella gritaba que nos iba a matar”, recordó.

Según relató Leonel, la mujer sería dueña de un local de productos de limpieza y no permite que nadie estacione frente a su negocio. “Antes de agredirnos ya se había peleado con otro muchacho. Me sentí impotente. Me largué a llorar porque nunca viví algo así. Me lastimé la mano y tengo que ir a la ART para que me vean la rodilla”, cerró.