Un estremecedor hecho sacudió este jueves al barrio Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza. Una mujer de 37 años fue detenida acusada de asesinar a su hijo de apenas dos meses dentro de su vivienda.

Según informaron fuentes policiales a TN, el caso salió a la luz luego de que personal de la Comisaría de Villa Dorrego acudiera al lugar tras un llamado de emergencia. Al ingresar, los efectivos fueron recibidos por Fidelina Ortiz, de 59 años, quien relató haber encontrado una escena desgarradora.

Dentro de la habitación, su cuñada —identificada como Mercedes Celeste Orrego Samaniego— estaba sentada en la cama, aparentemente en estado de shock. A pocos metros, dentro de un balde con agua y en posición invertida, se hallaba el cuerpo del bebé, Leonardo Cabrera, de menos de dos meses.

Los médicos del servicio de emergencias constataron que el pequeño ya no presentaba signos vitales. De inmediato, la madre fue aprehendida y puesta a disposición de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Rulli.

El funcionario judicial dispuso la detención de Orrego Samaniego bajo la acusación de “homicidio agravado por el vínculo”, delito que prevé prisión perpetua. Además, ordenó una evaluación psiquiátrica para determinar si la mujer comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho.

Fuentes de la investigación indicaron que la detenida permanecía en estado de shock y aún no había prestado declaración. En paralelo, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría trabaja en la recolección de testimonios y pruebas que permitan reconstruir la secuencia del trágico episodio.