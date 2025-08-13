Dos vecinas de Mar del Plata tuvieron el peor enfrentamiento y una de ellas apuñaló al perro de la otra. La mujer de 42 años fue detenida y señaló que lo hizo porque el animal mordió a su caniche.

De acuerdo con el testimonio, todo comenzó cuando el animal se escapó de una casa y atacó a “León”, el caniche que estaba en otro. Ante este panorama, la dueña de este último, desesperada, logró rescatar a su mascota y fue directo a la casa del perro agresor. Ya en el lugar, amenazó a los dueños y en medio de su ira, apuñaló al perro en el lomo.

Los vecinos la denunciaron y la policía logró detenerla. Lo que destacaron es que los dos animales estaban fuera de peligro, a pesar del ataque.