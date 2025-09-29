Una mujer de 52 años, identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de Misiones, murió este domingo en Miramar tras arrojarse de una avioneta durante una jornada de paracaidismo y sufrir la falla de su equipo personal, que impidió la apertura del paracaídas.

El hecho ocurrió cerca de las 14 horas en el Aero Club Miramar, ubicado en el kilómetro 5,5 de la ruta 77, donde se realizaba una jornada de saltos organizada por la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata.

Según las primeras investigaciones, Back saltó desde la aeronave pero el paracaídas no se abrió al momento del descenso. La mujer cayó violentamente sobre el césped y murió en el acto.

Tras el accidente, efectivos de la Policía se presentaron en el lugar y confirmaron el deceso. Por orden judicial, se dispuso el secuestro del arnés y la mochila del paracaídas para someterlos a peritajes.

El caso está a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, de la UFI N°11, quien ordenó la autopsia para este lunes a fin de determinar las circunstancias exactas del hecho.

Horas después del accidente, el Aero Club Miramar emitió un comunicado en sus redes sociales en el que lamentó profundamente la tragedia y expresó sus condolencias a los familiares, allegados y compañeros de la víctima.

Además, la institución aclaró que no tiene relación directa con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial donde ocurrió el siniestro.