Una agente de la Policía de la Ciudad, de 28 años, mató a un adolescente de 17 años que intentó robarle con un arma de juguete mientras circulaba junto a su pareja por Moreno, informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió este viernes por la noche en el puente Bilbao, que atraviesa el Río Reconquista en Paso del Rey. La policía, que viajaba de civil en una moto Gilera Smash 110 con su novio, también efectivo de la fuerza, fue abordada por cuatro delincuentes en dos motocicletas. Los ladrones los empujaron, provocando que ambos cayeran al asfalto.

Uno de los atacantes se bajó y les apuntó con un arma para sustraer sus pertenencias. Según informó un vocero de la investigación a Primer Plano Online, “la mujer sacó de entre sus pertenencias su arma reglamentaria y dio la voz de alto para cesar el delito”. Tras disparar tres veces, uno de los tiros alcanzó al adolescente, identificado como R.L.R., provocándole la muerte en el lugar. Los otros cómplices escaparon sin resultar heridos.

Durante las pericias, se comprobó que el arma que portaba el menor era de utilería. Su identidad se confirmó cuando su madre denunció su desaparición en la comisaría 5ª de Moreno y brindó detalles como un tatuaje de un beso y una cruz en el cuello, así como el nombre “Claudia” tatuado en el lado derecho, lo que permitió reconocerlo.

El fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, decidió no tomar medidas contra la agente al considerar que actuó en legítima defensa. Además, ordenó medidas para identificar y ubicar a los cómplices del menor, en una causa caratulada como “homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.