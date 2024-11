Débora, de 45 años, logró sobrevivir a un brutal ataque por parte de su expareja, Sergio Sarria, de 41 años, quien la apuñaló casi 30 veces con un cuchillo en una pizzería del barrio porteño de Núñez. El hecho ocurrió el pasado lunes a las 20:45 en un comercio situado en la esquina de Quesada y avenida Cabildo.

La agresión se produjo mientras Débora trabajaba en la cocina del local. Según su relato, Sarria ingresó al comercio, saltó el mostrador y la atacó con un cuchillo similar a los utilizados en carnicerías.

“Gracias a Dios no estaba tan afilado, porque si no seguramente me habría matado. Me pegó por todos lados. Tengo una puñalada dentro de la órbita del ojo derecho, y el ojo también está complicado”, relató la víctima.

A pesar de la gravedad del ataque, Débora destacó la ayuda de vecinos y compañeros de trabajo, quienes intervinieron para detener al agresor: “Milagrosamente no logró matarme, en gran parte gracias a ellos. Estaba furioso”.

Débora reveló que estuvo en pareja con Sarria durante 23 años, tiempo durante el cual sufrió violencia constante. Sin embargo, nunca lo denunció:

“Siempre hubo violencia, bastante violencia, pero no fui capaz de denunciarlo. Creo que nunca tomé conciencia de lo que vivía. Es el padre de mi hija y pensaba que, si lo denunciaba, le hacía daño a él sin pensar en mí”.

Además, señaló que el ataque también afectó emocionalmente a su hija: “Ella está desolada, triste. Más allá de todo, es su padre, y le tiene cariño”.

Débora sufrió heridas graves en el rostro, el cuello y las costillas, aunque milagrosamente logró sobrevivir al ataque. "Me quiso matar como a un animal", relató con horror. Su recuperación será prolongada, tanto física como psicológicamente.

Sarria fue detenido en el lugar del hecho gracias a la rápida intervención de los vecinos y la policía. Ahora enfrenta cargos por intento de femicidio, y su caso será llevado a juicio.