Una mujer de 82 años, Ana María Crasso, vecina de la localidad de Villa Celina, en el partido de La Matanza, murió este domingo tras ser atropellada por un colectivo. El chofer del vehículo quedó detenido y la Justicia investiga las circunstancias del accidente fatal.

El hecho ocurrió a tan solo 20 metros del domicilio de la víctima. Según el parte policial, Crasso intentó descender del colectivo en el momento de la tragedia. Al llegar, el personal de la Comisaría Norte 7° constató que la mujer fue embestida por las ruedas traseras del vehículo y quedó debajo del mismo.

Crasso viajaba como pasajera en el interno 959 de la línea 143. El conductor, Rafael Marcelo Gómez, de 50 años, habría arrancado la marcha mientras la mujer descendía, provocando el accidente.

El colectivo fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes, mientras que el conductor fue trasladado a la comisaría. La Justicia investiga si se trató de una negligencia de la víctima o de una imprudencia del conductor al momento del accidente.