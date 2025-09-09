Una tarde de dolor y conmoción se vivió este lunes en Mendoza, concretamente en Guaymallén, donde una nena de 3 años perdió la vida tras quedar aplastada por una pared que se derrumbó luego de ser golpeada por una motocicleta.

El trágico episodio ocurrió cerca de las 15 horas en calle Colón, barrio Lihué, cuando una moto Guerrero 110cc colisionó contra el muro perimetral de una vivienda. La pequeña, que se encontraba jugando cerca de la estructura, quedó atrapada bajo los escombros y sufrió lesiones fatales.

Los familiares trasladaron a la niña de inmediato en un vehículo particular hacia el hospital Humberto Notti. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El conductor de la moto, un joven de 28 años, aseguró a la policía que circulaba por calle Virgen de las Nieves en dirección oeste-este cuando fue embestido por un vehículo aún no identificado, lo que le hizo perder el control e impactar contra la pared de la vivienda.

Tras el hecho, el motociclista fue retenido por vecinos y familiares de la víctima, quienes intentaron agredirlo. Posteriormente, fue rescatado por efectivos policiales y trasladado a la Comisaría 25°, quedando a disposición de la Oficina Fiscal N.º 1 de Guaymallén.

El caso quedó caratulado como homicidio culposo, bajo la dirección del fiscal de Tránsito, Fernando Giunta y el Ayudante Fiscal de turno. En el lugar trabajó además personal de Defensa Civil, que evaluó posibles daños estructurales en la vivienda.

Las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión aún se encuentran bajo investigación. Mientras tanto, el barrio Lihué permanece conmocionado por una tragedia que dejó sin vida a una pequeña de tan solo tres años.