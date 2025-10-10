La ciudad bonaerense de Pergamino se encuentra conmocionada tras un grave accidente ocurrido este jueves en el Instituto Comercial Rancagua durante su feria de ciencias. Un experimento escolar que simulaba la erupción de un volcán terminó en una violenta explosión que causó heridas a por lo menos diez alumnos y a una docente. Sin embargo, la peor parte se lo llevó una niña que estaba en primera fila presenciando el momento, ya que por las heridas y golpes que le produjo la explosión debieron trasladarla de urgencia al Hospital Garrahan y su cuadro es grave.

El siniestro se produjo ante una gran cantidad de asistentes, incluyendo alumnos, maestros y padres, ya que el evento era abierto a la comunidad. Momentos antes del estallido, se puede ver en videos que una alumna explicaba el funcionamiento de la maqueta. Segundos después, junto a un profesor, encendieron el experimento que inicialmente parecía marchar correctamente. Una profesora llegó a pedir a los niños que se alejaran por las chispas y el humo, pero ya era tarde.

Traslado de urgencia al Garrahan

Algo falló drásticamente, y la maqueta explotó. El diario local La Opinión online detalló que se vivieron momentos de terror en el lugar. "Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer," relató una madre presente al medio citado.

La explosión proyectó fragmentos de materiales que causaron cortes, quemaduras y golpes a una decena de chicos que estaban cerca.

La víctima más grave es una niña que se encontraba en primera fila. Sufrió un impacto directo en el rostro y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San José y, posteriormente, en helicóptero al Hospital Garrahan en Buenos Aires. El intendente de Pergamino, Javier Martínez, confirmó la gravedad de su estado a La Nación, explicando que "se le incrustó algo" que llegó a tocar "parte de su cerebro." La niña está "muy delicada, inconsciente y con respirador," y existe riesgo de que pierda la visión en uno de sus ojos.

Otros alumnos permanecen internados en observación en el centro de salud local, mientras que una docente también resultó con un ojo comprometido y fue intervenida quirúrgicamente en San Nicolás.

Avertencia de los expertos en química

El incidente reabrió el debate sobre las medidas de seguridad en las prácticas escolares de química. La investigadora del Conicet y profesora de química inorgánica, Sara Aldabe, opinó sobre lo sucedido y fue contundente al afirmar que el experimento es una práctica que no realizaría "por lo menos sin los elementos de seguridad necesarios."

"Cuando se hace un experimento en el que las condiciones cambian y pueden causar un desmadre, hay que tomar medidas de seguridad, como poner mamparas transparentes, alambre tejido, para que, si hay una explosión, por lo menos no lastime al público o a quien lo está haciendo," sostuvo la docente en la 750, subrayando la importancia de la prevención en este tipo de demostraciones.