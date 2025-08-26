La investigación en torno al hallazgo de una pareja muerta dentro de un vehículo en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco continúa avanzando y los primeros peritajes comienzan a delinear la principal hipótesis del caso: un femicidio seguido de suicidio.

Según informaron fuentes judiciales, los peritos determinaron que el disparo hallado en una de las ventanillas del Chevrolet Onix se efectuó desde adentro hacia afuera, lo que refuerza la teoría de que el hombre habría asesinado a la mujer y luego se quitó la vida.

Otro dato clave es que la mujer llevaba más tiempo muerta que el hombre. Los investigadores sospechan que fue asesinada en otro lugar y luego trasladada hasta el asiento trasero del auto, que finalmente fue abandonado en un descampado a metros de la Ruta Nacional 8. En tanto, el cuerpo del hombre apareció en el asiento del conductor con un disparo en la cabeza. El proyectil habría tenido orificio de entrada y salida, impactando contra la ventanilla trasera.

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que lamentó lo ocurrido: “Se logró identificar a las víctimas y no son de nuestra ciudad. No estamos acostumbrados a que ocurra esto en la zona. Es tremendo y lamentable”, expresó.

Por su parte, el secretario de Seguridad local, Ramón Ojeda, se refirió a una de las pistas que llamó la atención en la escena: “Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”, señaló en relación al hallazgo de un trapo en el tanque de combustible.

Además, en el lugar la Policía Científica encontró siete cartuchos intactos calibre 9 milímetros apoyados entre el capot y el parabrisas del auto, así como un arma de fuego con manchas de sangre al lado del cuerpo del hombre.

La causa quedó a cargo del fiscal Darío Schapaunic, de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, quien la caratuló como “homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género”. En las próximas horas se realizarán las autopsias de ambos cuerpos, lo que permitirá confirmar o descartar las hipótesis iniciales.