Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero luego de que las sábanas de su cama en el sector de terapia intensiva se prendieran fuego tras haber encendido un cigarrillo. La víctima se encontraba internada desde el 22 de agosto, tras haber sufrido un accidente de tránsito en la localidad de Quimilí.

Según trascendió, la mujer permanecía intubada y con asistencia mecánica. En circunstancias que son materia de investigación, un familiar habría ingresado fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo junto a un encendedor. Fue en ese momento cuando, al intentar fumar, las sábanas de la camilla se encendieron provocando el trágico desenlace.

La paciente sufrió graves quemaduras en el rostro y las vías aéreas. De inmediato fue trasladada al Shock Room, donde los médicos intentaron reanimarla y contener las lesiones, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida debido a la magnitud del daño ocasionado por el fuego.

El hecho generó conmoción en el hospital y ya se inició una investigación policial y judicial para determinar cómo un elemento de riesgo pudo ingresar a una unidad de cuidados intensivos, un área de acceso restringido. Las autoridades buscan deslindar responsabilidades en el marco de un episodio que puso en cuestión los protocolos de seguridad dentro del establecimiento de salud.