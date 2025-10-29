Un amplio operativo de seguridad se desplegó durante la mañana de este miércoles en la zona norte de la ciudad de Córdoba, luego de que una pareja se atrincherara en un hotel ubicado sobre avenida La Voz del Interior al 5550, a pocos metros del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella.

El procedimiento, calificado por las autoridades como de alto riesgo, contó con la participación de efectivos de la Policía Provincial y del Equipo de Tácticas Especiales Recomendadas (ETER), quienes cercaron el edificio mientras se desarrollaban las tareas de negociación.

Según confirmaron fuentes oficiales, el hecho comenzó alrededor de las 10:45 de la mañana, cuando la pareja —presuntamente involucrada en un delito ocurrido horas antes en el barrio Villa Belgrano— se habría refugiado en una de las habitaciones del establecimiento hotelero y se negó a salir.

“Se trata de dos personas que, tras verse acorraladas, decidieron atrincherarse en el lugar. Contaban con armas de fuego, por lo que se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones”, explicaron desde la fuerza policial.

El operativo incluyó un importante despliegue perimetral y el ingreso controlado de las unidades tácticas, mientras un equipo especializado trabajó en el diálogo con los sospechosos. Finalmente, y tras varios minutos de negociación, ambos decidieron entregarse sin ofrecer resistencia.

Fuentes judiciales indicaron que la pareja fue trasladada a una dependencia policial y se encuentra a disposición de la fiscalía interviniente, que investiga su presunta vinculación con el hecho delictivo ocurrido en Villa Belgrano.