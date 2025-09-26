Un nuevo caso de abuso sexual conmociona al país. En este caso sucedió en Chaco. El mismo salió a la luz, luego de que una nena de 11 años llegará a un nosocomio provincial con graves lesiones y restos compatibles con un aborto.

De acuerdo con los primeros detalles, un médico de guardia fue alertado por una obstetra para que evaluara a la niña. Lo que más llamó la atención es que ella presentaba un sangrado ginecológico. Durante el procedimiento, el doctor constató desgarros parauretrales izquierdo y derecho de cuatro centímetros de longitud, así como otro desgarro en la orquilla bulbar de tres centímetros.

Ante este panorama, las autoridades policiales allanaron el domicilio de la madre de la víctima. A su vez, se secuestraron elementos que podrían ser claves en la investigación, tales como una sábana gris con manchas rojizas, un pantalón de jean azul con manchas y una toallita. Todo ello fue remitido a análisis e investigación.

Ya en horas de la tarde, la mamá de la nena fue hasta el hospital, pero en este caso con un bebe recién nacido. Lo que descubrieron era que era hijo de la menor que había llegado horas antes. Según dio a conocer el Diario Norte, el bebé había estado desaparecido durante casi 20 horas hasta que fue encontrado al aire libre con signos vitales débiles y temperatura corporal extremadamente baja.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía ordenó la detención de la madre de la chica, y de su pareja, identificada. De este modo, ambos fueron acusados de encubrimiento. A su vez, aludieron a que el hospital, bajo consignas policiales, se encargó protección de la niña, que aún esta internada, al igual que su bebé.

Ahora la causa es investigada como “supuesto abuso sexual”.