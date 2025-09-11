Una provincia cuyana reglamentó la ley de cannabis medicinal

El Gobierno de Mendoza avanzó con la reglamentación de la Ley N° 9617, que habilita un marco integral para el desarrollo de la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en toda la provincia. La medida quedó oficializada a través del decreto 1928, publicado este jueves 11 de septiembre en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema fija las reglas para el cultivo, la producción, la industrialización y la comercialización, además de promover la investigación científica. Según se informó, el objetivo es garantizar un uso seguro y controlado, al tiempo que se impulsa la generación de empleo y conocimiento en la provincia.

Entre los ejes destacados, se crea el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Este organismo será el encargado de otorgar permisos, fiscalizar los cultivos, definir protocolos de calidad y articular con municipios, universidades y el propio programa nacional REPROCANN.

La norma contempla licencias diferenciadas: desde el autocultivo para pacientes con prescripción médica hasta autorizaciones para asociaciones civiles, proyectos de investigación y empresas privadas. También se regulan los procesos de transporte, almacenamiento y comercialización, con énfasis en trazabilidad, bioseguridad y confidencialidad.

Otro punto relevante es la creación del Banco de Germoplasma de Cannabis, que trabajará junto al ISCAMEN en la conservación y registro del material genético cultivado en Mendoza. El decreto incluye además un régimen de sanciones —multas, clausuras y decomisos— y la conformación de un consejo asesor integrado por representantes estatales, productores locales, universidades y organizaciones sociales.

Con esta reglamentación, la provincia busca posicionarse como referente en la producción regulada de cannabis medicinal y cáñamo industrial, equilibrando el desarrollo económico con la seguridad y el acceso responsable.