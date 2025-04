Un dramático episodio de violencia se registró este viernes por la tarde en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero, donde un hombre de 44 años fue brutalmente golpeado por su pareja, una mujer practicante de taekwondo, luego de una fuerte discusión motivada por los celos.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Virgen del Carballo, donde la agresora llegó bajo el pretexto de devolver un buzo. Según relató la víctima, quien trabaja como empleado de comercio, ambos mantenían una relación de cuatro años marcada por escenas de celos frecuentes, pero que en el último tiempo habían escalado en intensidad, pasando también a episodios de violencia física.

De acuerdo a la denuncia, tras ingresar a la casa, la mujer cerró la puerta con llave, comenzó a insultarlo y poco después lo atacó a golpes. El hombre recibió trompadas, patadas y rodillazos en distintas partes del cuerpo, e intentó defenderse sujetándole las manos, sin éxito. Producto de la golpiza, terminó con el rostro ensangrentado y varios muebles del hogar quedaron destruidos.

En medio de la agresión, la mujer lo amenazó de muerte: “Te voy a prender fuego; si vos no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Si no te voy a matar y después me mato yo”, habría dicho reiteradamente, según consta en la denuncia policial.

Tras lograr salir de la vivienda, la víctima se dirigió hasta la Comisaría Comunitaria Nº 22, donde realizó la denuncia correspondiente. El fiscal de turno, Daniel Ábalos, de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, ordenó la inmediata detención de la acusada, quien hasta el momento permanece prófuga y es intensamente buscada por las autoridades.