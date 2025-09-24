Vandalismo: imponen multa de 4 millones a grupo religioso por pintar zonas protegidas

Nuevamente Mendoza queda en la mira de Argentina por la vandalización de una zona protegida. En este caso, el punto elegido para realizar varias pintadas fue el Manzano Histórico, en Tunuyán, por parte de miembros de un grupo religioso conocido como el Verbo Encarnado de la vecina provincia.

Por esta razón, el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Áreas Protegidas, impuso una multa de 4,2 millones de pesos a un hombre de San Rafael por las pintadas con aerosol en rocas en el Área Natural Protegida Manzano - Portillo de Piuquenes. Además de la sanción económica, se le ordenó la limpieza inmediata de las rocas afectadas.

El responsable, identificado como Adrián Ramón Figueredo Acosta, admitió haber realizado los grafitis junto a otro sacerdote de la congregación. Las pintadas, que consistían en flechas, círculos e inscripciones de la sigla "CE" con aerosol de color rojo, tenían como objetivo señalizar el recorrido hasta la Laguna de Arenales para un encuentro de la agrupación religiosa.

Según el expediente, se encontraron 20 grafitis de aproximadamente 35 x 35 centímetros en la zona de Cajón de Arenales y el sendero del Cerro Punta Verde. La acción fue considerada una infracción a las leyes provinciales N° 8400/12 y N° 6045/93, que prohíben cualquier daño o alteración a los ambientes naturales y buscan la conservación del paisaje.

La multa, establecida en 10.000 UF (Unidades Fijas), se determinó basándose en que la infracción fue calificada como de "poca entidad" debido a su carácter reversible.

Además de la sanción, se le exige al infractor que informe y obtenga autorización previa para llevar a cabo la limpieza. Figueredo Acosta tiene 30 días para abonar la multa, de lo contrario, se iniciará el cobro por la vía legal.

Antecedente

En julio de este año, un grupo de turistas fue filmado por un conductor que pasaba por la Ruta Nacional 7, camino a Potrerillos cuando pintaban sus nombres en una gran piedra del lugar turístico y también protegido. De acuerdo a las leyes provinciales, los acusados debieron pagar una multa por su incorrecto accionar en su paso por Mendoza.