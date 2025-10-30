La comunidad de Malagueño permanece consternada tras un violento robo y acto de vandalismo ocurrido en la capilla San José Esposo, donde delincuentes profanaron el templo y causaron graves destrozos. El hecho, descubierto el domingo por la mañana por colaboradoras pastorales, incluyó la profanación de hostias consagradas y el hurto de elementos sagrados.

Según informó el medio local Carlos Paz Vivo, el acceso se produjo a través de un pequeño ventanuco del baño, ubicado a más de dos metros de altura. Una vez dentro, los intrusos forzaron el sagrario —uno de los símbolos más sagrados para la fe católica—, esparcieron las hostias en el piso y se llevaron el vino de misa.

“Cada domingo venimos temprano para acomodar todo y, apenas entramos, vimos una parte del sagrario sobre el altar y el resto tirado en la puerta del baño”, relató Soledad Brizuela, una de las laicas encargadas de la liturgia.

Además de los objetos religiosos, los delincuentes sustrajeron alimentos que serían utilizados en una celebración por el Día del Niño y un parlante empleado en procesiones. Las investigaciones preliminares sugieren que el hecho habría ocurrido durante la madrugada, aprovechando la falta de custodia permanente en el lugar, situado cerca del centro.

Una seguidilla de incidentes

El padre Héctor González, párroco de la capilla, confirmó que este no es un episodio aislado. En declaraciones a La Voz, detalló: “La semana pasada arrancaron la cámara de seguridad de mi oficina, el jueves nos levantamos y faltaba la luz, y el sábado volvieron a robar cables”.

Frente a la profanación, la comunidad realizó una misa de desagravio con el objetivo de bendecir el templo y reparar el daño espiritual. Los reiterados hechos de inseguridad han generado alarma entre los vecinos, quienes reclaman una mayor presencia policial en la zona.

Hasta el momento no se han producido detenciones. La Policía de Córdoba se encuentra investigando el caso y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores para identificar a los responsables.