Un hecho insólito y alarmante generó conmoción en Córdoba capital, donde vecinos del barrio Güemes denunciaron que un grupo de personas en situación de calle estaría cazando y comiendo gatos domésticos. Según relataron, en los últimos días desaparecieron al menos diez mascotas, lo que despertó la preocupación y el repudio de toda la comunidad.

La situación se volvió más preocupante cuando hallaron restos de animales, principalmente pieles de gatos, en la Plaza de los Arquitectos, un espacio público muy concurrido de la zona. “Lo que empezó como una sospecha se volvió real cuando encontramos los restos”, señaló Lautaro Celayes, presidente del Centro Vecinal de Güemes, quien encabezó la denuncia.

Ante el macabro hallazgo, los vecinos se presentaron este miércoles en la comisaría del sector para radicar una denuncia formal. El reclamo fue acompañado por una nota elevada a las autoridades municipales y provinciales, solicitando la inmediata intervención para investigar el hecho y brindar asistencia a las personas involucradas.

De acuerdo con el testimonio de los denunciantes, las sospechas apuntan a un grupo de unas 30 personas que viven en un corredor cercano al Hospital Misericordia, donde mantienen un asentamiento improvisado en condiciones de extrema vulnerabilidad. Algunos vecinos aseguran que estas personas atraviesan además situaciones de consumo problemático de sustancias.

“No queremos criminalizar la pobreza, pero esto es grave. Hay familias que están desesperadas porque sus mascotas desaparecen y nadie hace nada”, expresó uno de los vecinos, visiblemente angustiado.