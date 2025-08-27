Un aberrante hecho conmocionó a la localidad de Gobernador Virasoro, en Corrientes, donde un hombre fue detenido acusado de faenar un caballo robado y comercializar la carne en el barrio.

El sospechoso, identificado como E.E.R., de 46 años, fue sorprendido en el barrio Narciso Vega cuando trasladaba en una bolsa arpillera una paleta del animal faenado, que intentaba vender por la zona.

Según informaron medios locales, efectivos de la Policía Rural y Ecológica secuestraron el producto y, tras las pericias, confirmaron que se trataba de carne de caballo.

Horas después, la investigación condujo a los agentes hasta un predio donde hallaron los restos del equino. Llamativamente, al animal le faltaba la paleta que el detenido llevaba consigo.

Gracias a un chip identificador, la Policía pudo establecer que el caballo pertenecía a I.M., quien había denunciado el robo días antes.

El fiscal de turno ordenó la detención inmediata de E.E.R., que quedó alojado en la Comisaría Tercera. En consecuencia, se inició una causa por abigeato, delito que castiga el robo y faena de ganado.